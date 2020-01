Leão, Ibra e lo scatto "da innamorati": il portoghese scherza sui social

Gol, il secondo con la maglia del Milan, e tre punti conquistati. Un pomeriggio tutt'altro che banale per Rafael Leão, protagonista nella vittoria dei rossoneri sul Cagliari. Durante l'esultanza di Ibrahimovic, autore del 2-0, il giovane portoghese è stato immortalato mentre guardava lo svedese con grande ammirazione. Lo scatto non è rimasto inosservato e sui social un tifoso rossonero ha scherzato: "Trovate una ragazza che vi guardi come Leão guarda Zlatan". L'ex Lille ha apprezzato la battuta, rispondendo divertito al tweet.