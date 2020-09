Leao: "Molto felice per essere tornato e per la vittoria"

L'ultimo periodo non è stato sicuramente facile per Rafael Leao, con il talento portoghese, fortunatamente senza complicazioni, costretto alla quarantena a causa della postività al Covid. L'ex Lille ha saltato tutto il precampionato e i primi impegni ufficiali della squadra rossonera, riuscendo a tornare a disposizione solo per la partita di ieri sera contro il Crotone. Mister Pioli, complice anche il risultato positivo per il Milan, gli ha concesso uno scampolo di partita per fargli mettere minuti nelle gambe. Il numero 17 è parso comunque sul pezzo, sfiorando addirittura il gol con una grande azione personale. Da qui il suo messaggio su Instagram: "Molto felice per essere tornato e per la vittoria".