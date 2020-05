Leao-Szoboszlai, cenni d'intesa sui social: il portoghese si complimenta con l'obiettivo rossonero

Tra i nomi in orbita Milan, per la prossima stagione, figura sicuramente quello di Dominik Szoboszlai. Il talentuoso centrocampista del Red Bull Salisburgo, nella giornata di ieri, è stato tra i protagonisti della vittoria della coppa nazionale austriaca con il team biancorosso. Sotto il post celebrativo dell'esterno ungherese, l'attaccante Rafael Leao si è complimentato con il classe 2000 con emoji a cui l'ungherese ha risposto allo stesso modo ringraziandolo. Un primo cenno d'intesa sui social che, in estate, potrebbe concretizzarsi anche sul campo.