Leao verso il Celtic: "Preparandosi per la prossima battaglia"

Archiviata la grande gioia per la vittoria nel derby di sabato pomeriggio, i rossoneri sono già tornati al lavoro a Milanello per preprarare la prossima difficile sfida contro il Celtic, prevista per giovedì sera e valida per la fase a gironi di Europa League. Così Leao su Instagram a proposito del match contro gli scozzesi: "Preparandosi per la prossima battaglia".