Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità, il Milan ha ceduto in prestito il giovane Plizzari in prestito secco al Lecce. Oggi il portiere, riportano gli account social della società salentina, si è allenato per la prima volta con i nuovi compagni: "Primo allenamento con i nuovi compagni per il portiere Plizzari".