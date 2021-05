Mandzukic annuncia l'addio al Milan: "E' stato un piacere giocare per questo grande club"

Intervenuto con un post sul proprio profilo Instagram, Mario Mandzukic ha annunciato l'inevitabile addio dal Milan dopo soli 6 mesi in rossonero. L'avventura del croato non è stata fortunata tra infortuni e un rendimento non all'altezza delle aspettative. Questo il messaggio dell'attaccante croato: "E' stato un piacere giocare per il Milan. Sono grato alla dirigenza per avermi dato l'opportunità di giocare qui, al mister e al suo staff per il loro grande lavoro e ai miei compagni che non sono solo giocatori eccellenti ma anche un grande gruppo di ragazzi. Sono felice di aver contribuito a riportare questo grande club al ritorno in Champions League, il posto a cui appartiene e auguro a tutti, al club e non solo, il meglio per il futuro"