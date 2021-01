Mandzukic, le prime immagini a Milanello: "Mario non perde tempo"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato alcune immagini della prima seduta a Milanello di Mario Mandzukic. Il croato, dopo la firma sul suo contratto, ha subito sostenuto una sessione intensa di allenamento personalizzato per riprendere la forma fisica.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">‍️<a href="https://twitter.com/MarioMandzukic9?ref_src=twsrc%5Etfw">@MarioMandzukic9</a>: wasting no time at all <br> <a href="https://twitter.com/hashtag/ReadyToUnleash?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ReadyToUnleash</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/I1FZz3YeXf">pic.twitter.com/I1FZz3YeXf</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1351562082077069318?ref_src=twsrc%5Etfw">January 19, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>