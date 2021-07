Milan, è di Calabria il miglior assist della stagione 2020-2021

La competizione social organizzata dall'AC Milan sul miglior assist rossonero della stagione 2020-2021 è stata vinta da Davide Calabria; il suo lancio di 40 metri per Ibrahimovic in Cagliari-Milan, infatti, ha battuto in finale il cross di Rafael Leao per lo svedese contro la Roma. Complimenti Davide!

🤩 Best Assist of the 2020/21 Season 🤩

Congratulations @davidecalabria2, that was a splendid pass



Bravo Davide, è tuo il miglior assist della stagione #SempreMilan @emirates pic.twitter.com/BoMQ53ijLN — AC Milan (@acmilan) July 3, 2021