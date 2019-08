Milan Femminile, il saluto di Daniela Sabatino: "Indossare questa maglia è stata la realizzazione di un sogno"

Attraverso Instagram, Daniela Sabatino ha salutato il Milan Femminile dopo una sola stagione: "Se da piccola mi avessero detto 'un giorno giocherai nel Milan' non ci avrei mai creduto. Una Società Professionistica, una maglia coi colori del mio cuore.... ma chi poteva crederci?! Eppure anche i sogni, a volte, si avverano. Indossare questa maglia è stata la realizzazione di un sogno che custodivo nel cassetto sin da bambina. Indescrivibile l’emozione, l’onore ed il privilegio che ho provato ogni volta che l’ho indossata e per questo ho cercato di dare sempre tutto : impegno, sacrificio, professionalità, rispetto ed amore. Purtroppo però, non sempre, i sogni durano per sempre... e questo è durato solo un anno. Mi dispiace che il sogno non sia continuato come avrei voluto... Mi dispiace che l’importanza non sia stata la stessa... Mi dispiace che le nostre strade si siano divise ma ci tengo a ringraziare la Società, tutto lo staff, i tifosi e le compagne per avermi dato la possibilità di vivere e provare questa esperienza unica, di grande crescita personale e, come ogni percorso, di avermi lasciato un segno indelebile. In bocca al lupo per la nuova stagione".