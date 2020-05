Milan femminile, le immagini dell'allenamento odierno

Sui propri canali social, il Milan ha pubblicato gli allenamenti della squadra femminile che, proprio oggi, ha ripreso le sessioni di allenamento. Dopo una lunga sosta forzata, la squadra di Ganz ha ripreso con la preparazione fisica.

#FollowTheRossonere: the girls are back in training

Riprendono gli allenamenti per le rossonere: bentornate ❤️#SempreMilan pic.twitter.com/S3wajKWQtR