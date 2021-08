Milan femminile, tanti auguri a Refiloe Jane!

Sui propri profili social il Milan ha celebrato il compleanno di una delle giocatrici della squadra femminile. Refiloe Jane, centrocampista della squadra di Ganz, compie oggi gli anni ed è una delle giocatrici più importanti del coeso gruppo rossonero. La redazione di Milannews.it si unisce agli auguri alla calciatrice rossonera.

After your new contract, it's time to celebrate your birthday! Congratulations, Refiloe 🥳



E dopo il rinnovo, il compleanno: tanti auguri Refiloe Jane! 🥳#FollowTheRossonere #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/jXCOuAFnus