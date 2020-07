Milan Femminile, via anche Andrade: "Grazie mille a tutti, vi auguro il meglio"

Anche Lady Andrade non farà parte della rosa del Milan Femminile della prossima stagione. Attraverso Instagram, la giocatrice colombiana ha voluto salutare tutti con queste parole: "Apprezzo l'opportunità che mi hanno dato di far parte di questo grande club con una grande storia. Grazie ai tifosi che si sono uniti a noi dall'inizio alla fine, è stato così bello e motivante vederli tifare per ogni partita, specialmente nel derby. Gli auguro il meglio del successo per la prossima stagione e spero che raggiunga i suoi obiettivi. Grazie mille".