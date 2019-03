Milan, gli auguri del club ad Andrea Conti

Probabilmente il regalo di compleanno lo ha già scartato in anticipo: è stato tornare a disposizione dopo il lungo infortunio (in Milan-Sampdoria), recuperare e riassaggiare finalmente il campo (in Milan-Fiorentina) e soprattutto tornare titolare (in Milan-Empoli) a distanza di quasi un anno e mezzo. Tutti traguardi raggiunti negli ultimi mesi di questa stagione, quando è iniziata la sua rinascita: oggi, 2 marzo 2019, Conti festeggia 25 anni! Un giocatore di grande cuore, corsa, sacrificio e qualità, un terzino di spinta che in fase offensiva sa fare la differenza: come a Genova, nel preciso assist a Borini per il pesante gol del vantaggio. Ha sempre supportato la squadra, essendo parte integrante del gruppo, e rimane una grande risorsa per Mister Gattuso. Un vero rossonero. Tanti auguri Andrea!