Milan, gli auguri rossoneri alla sciatrice Federica Brignone per i campionati mondiali di Sci

Sui propri canali social il Milan ha augurato le migliori fortune a Federica Brignone, sciatrice italiane impegnata ai campionati mondiali di sci a Cortina. Brignone è una tifosa rossonera e non potevano mancare gli auguri del Milan: "Buona fortuna a una grande atleta e a una tifosa rossonera. Forza Fede"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Federica Brignone is ready to compete in the <a href="https://twitter.com/cortina2021?ref_src=twsrc%5Etfw">@cortina2021</a> Alpine World Ski Championships: good luck to a great athlete and Rossoneri fan! ️️ <br><br>Forza <a href="https://twitter.com/FedeBrignone?ref_src=twsrc%5Etfw">@FedeBrignone</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/fisalpine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#fisalpine</a> <a href="https://twitter.com/Fisiofficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@Fisiofficial</a> <a href="https://t.co/C3cE8CzlMb">pic.twitter.com/C3cE8CzlMb</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1359094695406694400?ref_src=twsrc%5Etfw">February 9, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>