Milan, gli highlights delle migliori giocate rossonere contro il Sassuolo: il gol di Leao e non solo

In avvicinamento al ritorno in campo del Milan, i canali social rossoneri hanno pubblicato gli highlights delle migliori giocate rossonere nella gara contro il Sassuolo. Oltre alla grandissima rete di Leao, il video contiene le sgroppate di Theo e l'ottima prestazione di Kalulu.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A blistering start away to Sassuolo 😉 <br>Enjoy the best plays from our game at Reggio Emilia, sponsored by <a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@skrill</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/zl8qWSn70t">pic.twitter.com/zl8qWSn70t</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1343617718214295552?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>