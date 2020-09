Milan, i primi movimenti e le prime giocate di Brahim Diaz in rossonero

Sui propri canali social il Milan ha pubblicato alcune clip ritraenti i primi movimenti e le prime giocate rossonere di Brahim Diaz. Lo spagnolo, al suo debutto con la maglia del Milan ieri sera contro il Monza, si è distinto per qualche buona giocata che dovrà confermare e incrementare nelle prossime uscite.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ro" dir="ltr">A first glimpse of <a href="https://twitter.com/Brahim?ref_src=twsrc%5Etfw">@Brahim</a> Díaz in action <br><br>I primi movimenti, le prime giocate: Brahim Díaz si presenta così a San Siro <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanMonza?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanMonza</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WeTheReady?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeTheReady</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/rKOFpGh9YW">pic.twitter.com/rKOFpGh9YW</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1302370507493384195?ref_src=twsrc%5Etfw">September 5, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>