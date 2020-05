Milan, il percorso della carriera di Donnarumma in rossonero

Nell'arco di questa lunga sosta forzata a causa dell'emergenza Coronavirus, i canali social del Milan hanno spesso offerto alcune clip con le migliori skills di alcuni calciatori rossoneri. L'ultimo, in questo senso, è stato Gianluigi Donnarumma con una riproposizione delle migliori parate nella sua carriera in rossonero.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">His story, his numbers: take a closer look at <a href="https://twitter.com/gigiodonna1?ref_src=twsrc%5Etfw">@gigiodonna1</a>'s career so far 🧤 Watch more on our App<a href="https://t.co/k2zluita95">https://t.co/k2zluita95</a> <br><br>La storia, i numeri: sull'<a href="https://twitter.com/hashtag/ACMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ACMilan</a> Official App ripercorriamo la carriera del nostro 9⃣9⃣<br>Sponsored by <a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@skrill</a>. Make your money move.<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/vdfspJ4JFD">pic.twitter.com/vdfspJ4JFD</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1265621274530738176?ref_src=twsrc%5Etfw">May 27, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>