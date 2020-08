Milan, il recap della seconda parte di stagione: dall'arrivo di Ibrahimovic al post lockdown

Sui propri canali social il Milan ha pubblicato un video celebrativo della stagione rossonera. Poche ore fa, in particolare, i rossoneri hanno pubblicato quello relativo alla seconda parte dell'annata milanista costellata dal ritorno di Ibrahimovic e dall'arrivo sulla panchina rossonera di Pioli.

Coach Pioli's arrival, our 120th anniversary, @Ibra_official's return. Season Review: part 2, is on our App 🤩https://t.co/k2zluibzhx



L'arrivo del Mister, #Passion120, #IZBACK e non solo: la seconda parte della Season Review è sulla nostra App 🤩@pumafootball #SempreMilan pic.twitter.com/AarueSxhsE