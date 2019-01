Milan, il sostegno di Caldara: "Vorrei essere lì con voi, dobbiamo farcela"

Mattia Caldara ha voluto augurare buona fortuna ai propri compagni, impegnati tra poco contro la Juventus in finale di Supercoppa italiana. Ecco le sue parole, condivise dal Milan con un video sui profili social: “Ciao Ragazzi, volevo farvi un grosso “in bocca al lupo” per questa sera, mi spiace tanto non essere lì ma queste sono partite bellissime da giocare. Sarò li con voi, con il cuore e con la mente, vi auguro il meglio. Dobbiamo farcela, forza ragazzi e forza Milan”.

Anche lontano, Mattia Caldara è al nostro fianco, a poche ore dal calcio d'inizio di #JuveMilan! ❤

Mattia Caldara even far from Jeddah, is right by our side ahead of tonight's Final! ❤#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/DiNLYXLj2p