Milan, lo scatto di Paquetà nel centro di Milano

Prosegue il periodo di ambientamento a Milano di Lucas Paquetà. Il calciatore brasiliano, secondo quanto detto ieri da Gennaro Gattuso, resterà in Italia fino a giovedì prossimo per conoscere meglio quella che sarà la sua nuova città. L'ormai ex Flamengo ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alla moglie in piazza Duomo, nel centro meneghino.