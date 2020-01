Milan, Paquetà saluta l'amico Piatek: "Ti auguro il meglio, farò il tifo per te!"

Lucas Paquetà, attraverso Instagram, ha pubblicato questo messaggio per salutare il suo Kris Piatek, che da ieri è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino: "Grazie per la tua amicizia fratello, ti auguro tutto il meglio della tua vita! Molto successo in questa nuova sfida, che segna molti goal, farò il tifo per te!".