Milan-Parma, Theo Hernandez è l'MVP del match

Dopo il pareggio con il Parma, il Milan ha reso noto sui propri profili social l'MVP del match tra rossoneri e ducali. I tifosi hanno scelto Theo Hernandez autore di una prestazione fantastica coronata da una doppietta decisiva. Il francese, in particolare, supera Calhanoglu e Kalulu.

Not much doubt about who the #MilanParma @emirates MVP is



Non avete avuto dubbi nel votare @TheoHernandez MVP della partita #SempreMilan pic.twitter.com/zWXBES4QA3