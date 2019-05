Musacchio: "Abbiamo dato tutto fino all'ultimo ma non è bastato. Il gruppo tornerà a Luglio più motivato che mai"

Mateo Musacchio è intervenuto oggi su Instagram per commentare con un post la stagione conclusasi ieri sul campo della Spal: "Abbiamo dato tutto fino all’ultimo minuto dell’ultima partita ma purtroppo non è bastato. Sono comunque molto orgoglioso del lavoro di tutti i miei compagni, del mister e del suo staff e dei nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto in casa e in trasferta. Non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo quest’anno ma questo gruppo tornerà a luglio, più motivato che mai, per riportare il Milan dove merita!"