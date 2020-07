Napoli-Milan, l'MVP della partita è Theo Hernandez

Puntualmente dopo ogni partita, i canali social rossoneri chiedono ai supporter milanisti di votare l'MVP del match. In particolare, nella partita tra Napoli e Milan il giocatore maggiormente votato è stato Theo Hernandez. Il terzino francese, autore del gol del momentaneo 0-1, ha fornito una prestazione positiva che gli ha permesso di ottenere il 49% dei voti totali. Superati Kessiè (27%), Bennacer (17%) e Bonaventura (7%).

🥇 @TheoHernandez 🥇

Congratulations to our left-back. He got your @emirates MVP vote for #NapoliMilan



Bravo Theo, sei l'MVP di ieri sera #SempreMilan pic.twitter.com/yMKylYJZEm