On this day - 10/02/1993 Coppa Italia, Milan-Inter 3-0: decisivi Gullit e Papin

Esattamente 28 anni fa il Milan vinceva un iconico derby in Coppa Italia contro l'Inter. Questa partita, in particolare, è da ricordare per il risultato: un sonoro 3-0 per i rossoneri. I marcatori della sfida, in particolare, furono Papin e Gullit. Questi gli highlights pubblicati dall'account Twitter del Milan.

️ #OnThisDay in 1993, a 3-0 win in the Coppa Italia derby 🤩@JP_Papin e @GullitR in gol per la vittoria nel Derby di Coppa Italia 🤩



Powered by @skrill #SempreMilan pic.twitter.com/MWCnu7hauJ — AC Milan (@acmilan) February 10, 2021