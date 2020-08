On this day - 29/08/03, Milan-Porto 1-0: Shevchenko regala la quarta Supercoppa ai rossoneri

Il 29 agosto, nei ricordi dei supporter rossoneri, riporta alla memoria uno dei tanti successi europei del Milan, Esattamente 17 anni fa, infatti, allo Stade Louis II di Monaco andava in scena la Supercoppa Europea tra Milan e Porto. In una gara combattuta, ada avere la meglio furono i rossoneri grazie ad una rete del solito Shevchenko che piegò la formazione di Mourinho.

17 years ago today, we raised our fourth European Super Cup

Can you name the starting 11 from that match ❓



17 anni fa, la nostra quarta Supercoppa Europea

Vi ricordate l’11 iniziale di quella partita ❓ #SempreMilan pic.twitter.com/phZ84VZc0o