Opta - Serie A 19/20 la top 11: presente Theo Hernandez

Opta, portale attento alle statistiche nel mondo del calcio, ha pubblicato la Top 11 della Serie A della stagione 2019/20. Questa formazione, composta dai migliori calciatori della annata appena passata, vede anche uno dei protagonisti della rosa rossonera: Theo Hernandez.

11 – Here is the #SerieA 2019/20 best XI based on Opta Data. Sublime.#OptaTopXI pic.twitter.com/XTdK3koYLT— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 3, 2020