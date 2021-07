Red Bull Lipsia, ufficiale Andre Silva: "Sono davvero entusiasta di questa nuova sfida"

Dopo le anticipazioni circa il superamento delle visite mediche, è arrivata anche l'ufficialità: Andrè Silva è un nuovo giocatore del Red Bull Lipsia. L'ex attaccante del Milan, in particolare, ha firmato un contratto fino al 2026 con la società tedesca e ha dichiarato tutta la sua gioia: "Sono davvero entusiasta della nuova sfida al RB Lipsia. Il club ha grandi obiettivi e ambizioni e voglio aiutare a raggiungerli segnando più gol possibili. Voglio giocare al più alto livello e questo è il calcio della Champions League - ho la possibilità di farlo regolarmente all'RB Lipsia. Il club non ci ha messo molto a convincermi della loro visione e soprattutto della loro filosofia calcistica. Anche se ho ancora un po' di tempo libero a disposizione, sono già impaziente di iniziare la nuova stagione con l'RB Lipsia. Vorrei ringraziare sinceramente l'Eintracht Francoforte. Ho avuto due anni fantastici lì e sono stato in grado di crescere davvero come giocatore".