Saelemaekers saluta la nazionale: "Ieri grande vittoria ma ora testa al Milan"

È un bel periodo per Alexis Saelemaekers in nazionale, che in questa sosta ha trovato sia gol che assist con il suo Belgio. Anche ieri sera ha lasciato il segno con il passaggio vincente che ha portato al gol di Praet contro la Bielorussa. Il numero 56 rossonero ha espresso la sua soddisfazione su Instagram, dicendosi già proiettato verso i prossimi impegni col Milan: "Grande vittoria ieri sera in Kazan. Nove su nove, lavoro portato a termine. Ora è tempo di concentrarsi di nuovo sul Milan!".