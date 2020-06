Tassotti-Baresi, le immagini della partita d'addio con il Cagliari

Il 1 giugno 1997, nella storia rossonera, coincide con l'addio di due storiche bandiere rossonere. Nella sconfitta contro il Cagliari per 0-1, infatti, disputarono la loro ultima partita con la maglia del Milan sia Mauro Tassotti che Franco Baresi. Sui propri canali social, il club ha diffuso le immagini dell'ultimo match.

The end of an era, #OnThisDay in 1997, Captain Franco Baresi and Mauro Tassotti played their final match 🙏



Due rossoneri immortali, due colonne della difesa: l’addio al calcio di @FBaresi e Mauro Tassotti 🙏



Sponsored by @skrill. Make your money move.#SempreMilan pic.twitter.com/7GC9eQtY4W