Theo dopo il Derby di Coppa Italia: "Abbiamo ancora una partita per vincere e andare in finale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i protagonisti del Derby di Coppa Italia di ieri sera c'è sicuramente anche Theo Hernandez. Il terzino francese ha offerto una prova solida in difesa e molto positiva anche in fase offensiva, risultando difficile da contenere per la difesa avversaria e un osso duro da saltare per i giocatori offensivi dell'Inter. Nonostante la prima sfida sia finità in parità Theo è fiducioso in vista del ritorno, che si giocherà ad aprile: "Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo che era difficile ma abbiamo ancora una partita per vincere e andare in finale".