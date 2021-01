Theo Hernandez e la foto con Paolo Maldini: "Idolo"

Fra Theo Hernandez e Paolo Maldini è stato amore a prima vista, sin dal primo incontro ad Ibiza in cui la leggenda rossonera ha incontrato il terzino del Real Madrid per illustrargli al meglio il progetto rossonero. Da lì Theo ha giurato amore al Milan, ammaliato e affascinato di poter giocare nello stesso club e nella stessa posizione di una leggenda del calibro di Paolo Maldini. E il francese non perde occasione per ricordare a tutti che per lui il numero 3 per eccellenza è un idolo.