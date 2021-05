Torino-Milan 0-7, un sorridente Ante Rebic si porta a casa il pallone per la tripletta

Serata speciale per Ante Rebic, che nell'entusiasmante vittoria per 7-0 ai danni del Torino entra di prepotenza fra i protagonisti con una tripletta. Il croato ha battuto Sirigu prima con un detro potente, poi con un tap in facile a porta vuota su assist di Leao e infine con un tocco di ginocchio su assist di Krunic. Ante, come dimostrato dal post sui social del Milan, si porta a casa il pallone sorridente.