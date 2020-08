Tragedia di Beirut, il cordoglio rossonero alla capitale libanese

La giornata di ieri è stata contraddistinta dalle terribili esplosioni di Beirut in cui si sono registrati più di 100 morti e 4000 feriti. Sui propri profili social il Milan ha espresso la vicinanza e il proprio cordoglio alla capitale libanese con queste parole: "Esprimiamo la nostra vicinanza alla città di Beirut e a tutte le persone colpite dalle terribili esplosioni di ieri"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">We all at <a href="https://twitter.com/hashtag/ACMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ACMilan</a> are close to the city of Beirut and all those affected by yesterday's tremendous explosions 🇱🇧<br><br>Esprimiamo la nostra vicinanza alla città di Beirut e a tutte le persone colpite dalle terribili esplosioni di ieri 🇱🇧 <a href="https://t.co/6DyvVZjyXw">pic.twitter.com/6DyvVZjyXw</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1290968351439814656?ref_src=twsrc%5Etfw">August 5, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>