Transfermarkt - I migliori laterali sinistri d'Europa: Theo sesto

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni e nelle statistiche dei calciatori, ha pubblicato una speciale top 10 riguardante i migliori laterali italiani della Serie A. In questo speciale elenco, in particolare, figura il terzino rossonero Theo Hernandez. Al sesto posto, infatti, si piazza il laterale francese in virù dei suoi 4 assist e delle 5 reti segnate. Al primo posto, invece, il laterale atalantino Gosens grazie ai suoi 6 assist e 9 gol.

