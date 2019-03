UEFA, accadde oggi: Kakà stende il Celtic con un coast to coast partendo da centrocampo

Il 7 marzo del 2007 si giocò il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Milan e Celtic Glasgow. I rossoneri, dopo aver pareggiato 0-0 in Scozia, si giocarono a San Siro la qualificazione al turno successivo. Nonostante un Kakà in stato di grazia il risultato non si sbloccò fino ai supplementari, quando, proprio il futuro Pallone d'Oro fece un coast to coast partendo da centrocampo e facendo passare con un tocco delicato il pallone sotto alle gambe di Boruc. Rivivamo in questo tweet della UEFA Champions League questa splendida rete del brasiliano.