VIDEO - Gli auguri del Milan a Zlatan Ibrahimovic. Pioli: "Forse non è il caso dire quanti anni hai"

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto su Instagram con una story, ha pubblicato il video messaggio del Milan a lui rivolto. Stefano Pioli e tutti i componenti della rosa si sono riuniti per augurare un felice compleanno al campione svedese, attualmente in isolamento a causa della positività al Covid 19. Ibrahimovic ha accompagnato il video con un enorme cuore. L'allenatore rossonero ha anche scherzato: "Forse non è il caso dire quanti anni hai".