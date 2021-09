Virdis tuona: "Perché dopo anni non è cambiato nulla in materia di razzismo?"

Pietro Paolo Virdis, tramite il suo profilo Instagram, è intervenuto sulla vicenda razzismo che ha visto coinvolto nella partita contro la Juventus il portiere rossonero Mike Maignan. Virdis tuona e scrive: “Quando accadono ancora queste cose, viene spontaneo chiedersi ‘ma interessa DAVVERO a qualcuno?’ Perché dopo giorni, mesi, anni non è cambiato nulla…ci si indigna per gli insulti, per le violenze a cui ‘i diversi’ vanno incontro giornalmente…ma interessa a qualcuno? Si fanno le cazzate nel nome del politically correct…ma le cose serie, quelle no…restano sempre invariate...la verità è che quando l’acqua tocca il culo allora s’impara a nuotare…evidentemente lì in alto, tanto in alto, l’acqua non è ancora arrivata…vergogna”.