acmilan - Milan-Cagliari da ricordare: il 3-0 del 2012

Anche a inizio 2012, il Cagliari arriva a San Siro dopo un derby perso. Ma la grande squadra di Thiago Silva e Ibrahimovic si era già rimessa in cammino. Pur contro una squadra sarda forte di Astori e Agostini, di Nainggolan e del miglior Ibarbo, per finire a Pinilla, i rossoneri regolano la pratica con una facilità disarmante. Ibrahimovic e Nocerino nel primo tempo e Ambrosini nella ripresa, i marcatori. Eppure il Milan si era allenato con difficoltà a Milanello per via della neve. Quel Milan-Cagliari diventa la prima partita nella quale viene convocato il neo-acquisto argentino Maxi Lopez.

IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 3-0

MILAN: Abbiati, Abate, Nesta, Mexes, Mesbah, Emanuelson, Van Bommel, Nocerino, Seedorf (22'st Ambrosini), Ibrahimovic (39'st Inzaghi), Robinho (17'st El Shaarawy). All.: Allegri.

CAGLIARI: Agazzi, Pisano (9'st Thiago Ribeiro), Canini, Astori, Agostini, Dessena, Ekdal, Nainggolan (21'st Conti), Cossu (13'st El Kebir), Ibarbo, Pinilla. All.: Ballardini.

Arbitro: Brighi.

Gol: 32' Ibrahimovic (M), 39' Nocerino (M), 30'st Ambrosini (M).