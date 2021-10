OTD - Hateley su Collovati, il Milan vince il derby giocato il 28 ottobre 1984

Dopo 6 anni di non vittorie, il 28 ottobre 1984, ossia 37 anni fa, il Milan allenato da Nils Liedholm, tornava alla vittoria in un derby contro l’Inter.

Quel match è passato alla storia per la rete decisiva che Mark Hateley segnò al minuto 63: colpo di testa dopo aver sovrastato nel salto l’ex difensore rossonero Fulvio Collovati, passato all’Inter 2 anni prima dopo 7 stagioni al Milan. Il match arbitrato da Paolo Bergamo vide passare in vantaggio i nerazzurri di Ilario Castagner con un gol di Alessandro ‘Spillo’ Altobelli. Il Milan però, prima pareggiò con Agostino Di Bartolomei, e poi passò in vantaggio con Hateley. Fra le altre cose, in questa sfida finita 2-1 per il Diavolo c’era il duello fra i fratelli Baresi, Franco nel Milan e Giuseppe dell’Inter. A fine anno, il Milan arrivò quinto a pari merito con la Juventus, mentre l’Inter arrivò terza con soli 2 punti in più. Lo scudetto andò al Verona allenato da Osvaldo Bagnoli. La società rossonera ricorda oggi il gol di Hateley con un post pubblicato sui social.