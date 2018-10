AcMilan - #TBT, le sostituzioni top nella nostria storia: 1999, Ganz cambia tutto

Undici anni dopo Van Basten. Ancora fine campionato. Ancora Milan a caccia della capolista. Reduci dal pareggio di Roma con la Lazio, i rossoneri avevano a disposizione sette partite per provarci fino alla fine. La prima delle 7, Milan-Parma, si mette male. A fine primo tempo, dopo aver dominato, il Parma è in vantaggio "solo" 1-0 a San Siro. A quel punto Zaccheroni prende il coraggio a due mani e tiene negli spogliatoi Oliver Bierhoff. Al suo posto Maurizio Ganz, che dopo il gol di Paolo Maldini, porta il Milan alla vittoria, 2-1, dopo un testa a testa mozzafiato con Cannavaro per arrivare per primo sulla palla.