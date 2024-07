Affare Morata, Baiocchini: "Tutte le parti vogliono chiudere questa trattativa, manca la parte relativa alla formalità"

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista e inviato Manuele Baiocchini ha parlato così del possibile arrivo di Alvaro Morata nel calciomercato Milan, sono ore e giorni decisivi per l'approdo in rossonero del capitano della Spagna Campione D'Europa:

"La telefonata di Ibra a Morata nei giorni scorsi è stata quella probabilmente decisiva per far propendere Morata verso il Milan. Il Milan è disposto ad accontentare Morata, per quello che sarà (sarà da definire proprio in questi giorni) un contratto di 3 o 4 anni. Morata con il suo agente si siederà al tavolo col Milan per cercare di trovare gli accordi definitivi. Però è un affare virtualmente fatto perché tutte le parti vogliono chiuderlo e manca tutta la parte relativa alle formalità però di un accordo a parole già trovato in Germania".