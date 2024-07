Affare Zirkzee, Il Manchester United è molto vicino a chiudere l'operazione, decisivo Ten Hag nella trattativa

Zirkzee è ormai lontano dal Milan con il Manchester United pronto a chiudere l'operazione per portare l'olandese in Inghilterra. Un ultimo aggiornamento di mercato in merito a questa situazione è arrivato in questi minuti anche dal giornalista ed esperto di trattative, Matteo Moretto. Questo il suo commento sui propri profili social:

Moretto sul caso Zirkzee-Manchester United: "Il Manchester United è davvero molto vicino a completare l’acquisto di Joshua Zirkzee. Accordo di massima raggiunto con Kia Joorabchian, come ha raccontato anche The Athletic. Dialoghi in corso con il Bologna per analizzare la struttura dell’operazione a livello economico. La clausola è di 40M€. Il club inglese vuole avanzare definitivamente già nel corso della prossima settimana. Le trattative si sono intensificate dopo la conferma in panchina di Erik Ten Hag. Le chiamate tra l’allenatore olandese e Zirkzee sono state molto positive e hanno convinto l’attaccante ad aprire concretamente a questa possibilità. Il Manchester United ritiene l’investimento congruo al valore del calciatore".