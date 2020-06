Ag. Kjaer: "Aspettiamo il 30 giugno per sapere se il Milan vorrà continuare con Simon"

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della possibilità che il proprio assistito resti al Milan anche nella prossima stagione: "No, non abbiamo fissato nessun appuntamento fino ad ora. L'unica cosa che è veramente importante è la data entro cui il Milan può riscattarlo dal Siviglia, ovvero entro il 30 giugno. Aspettiamo questa data e sapremo se il Milan vorrà continuare l'avventura con Simon o no. Lo speriamo, perchè, come detto prima, a lui piace davvero molto il club. Simon pensa che possa aiutare la squadra nei prossimi 2-3 anni che verranno e ritiene, quindi, che possa essere una buona opzione sia per lui che per lo stesso club se continuassero insieme".

CLICCA QUI per leggere l'intervista integrale!