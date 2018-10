Ag. Yazici: "Il Milan è tra le squadre più interessate"

Yusuf Yazici piace a diversi club italiani, tra cui Milan e Fiorentina. Per capirci più, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva il suo procuratore Adem Cebeci, che lo racconta come "un centrocampista di qualità e dalle grandi doti offensive". Pensa che sarebbe adatto al calcio italiano? "Senza dubbio, potrebbe giocarci senza alcun problema. Parliamo di un ragazzo che ha grandi caratteristiche fisiche, quelle necessarie per giocare in un campionato come la Serie A". Abbiamo letto di un interessamento della Fiorentina. Può confermarlo? "Il suo profilo piace. Ma non c'è solo la Fiorentina: in Italia è monitorato con attenzione anche da altre squadre. Le più interessate a Yazici sono Milan, Torino, Sampdoria e Cagliari". Una discreta lista. E fuori dall'Italia? "Anche nel resto dell'Europa non mancano le attenzioni di altre società. Ho avuto anche contatti con alcune squadre spagnole che vorrebbero prenderlo, ma ci sono anche club della Bundesliga tedesca che lo stanno seguendo con grande interesse". Quindi c'è da attendersi magari qualche movimento già a gennaio? "Preferirei non rispondere con troppa fermezza. Vogliamo lasciarci più porte aperte per il futuro, e ancora non posso stabilire se lascerà il Trabzonspor già a gennaio. Ma credo che se continuerà così si trasferirà per non meno di 40-50 milioni di euro, a quel punto in qualche grande squadra di Inghilterra o Spagna, magari".