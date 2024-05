Al Hilal su Leao: i sauditi pronti a un'offerta a tre cifre. Al momento esclusa la clausola

Questa mattina dal Portogallo viene riportata una notizia molto importante su Rafael Leao. Secondo quanto riferito da O Jogo, il club saudita dell'Al-Hilal sarebbe sulle tracce del numero 10 rossonero. L'indiscrezione sul giornale cartaceo lusitano recita che anche nel corso della prossima settimana i discorsi potrebbero avanzare con il papà di Leao, Antonio, che sarebbe pronto a prendere il comando delle operazioni e con l'intermediario Mario Rui, con legami con la famiglia reale saudita, avrebbe già dato l'ok per lavorare all'operazione.

Rafael Leao è protetto da una clausola rescissoria da 175 milioni. Al momento, secondo quanto viene riportato, i sauditi non sarebbero intenzionati a pagare quella cifra ma comunque sarebbero disposti a mettere sul piatto una somma a tre cifre e un'offerta faraonica al gicoatore per il suo stipendio. L'Al-Hilal, allenato da Jorge Jesus che lanciò Leao allo Sporting Lisbona, cerca forze fresche e talenti di livello per poter competere nel prossimo Mondiale per Club che si gicoherà l'estate prossima.