All. CSKA: "Le parole del papà di Vlasic non ci toccano. Può partire? Solo per un sacco di soldi"

L’allenatore del CSKA Mosca Alexei Berezutsky ha parlato della possibile partenza di Nikola Vlasic, riporta il portale russo news.sportbox.ru:

Il papà di Vlasic ha affermato che il figlio vuole lasciare il CSKA: “Le sue parole non ci toccano in alcun modo. C’è stato un momento in cui si stava preparando a lasciare il club, ma al momento è tutto fermo. È un giocatore del CSKA ed è completamente concentrato sulla squadra”.

Il club è pronto a lasciarlo partire? “Per tanti soldi il club è pronto a lasciar partire quasi tutti i giocatori, ad eccezione di Mario Fernandez e Igor Akinfeev”.