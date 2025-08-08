Allegri vuole tenere Thiaw. Moretto: "Il Milan lo valuta 40 milioni bonus compresi, anche oggi contatti col Newcastle"

Il Newcastle continua a spingere per Malick Thiaw, il Milan tiene il punto sulla sua valutazione. Questo il punto fatto da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Il Newcastle sta lavorando ad una pista che porta a Milano, sponda rossonera: è quella di Malick Thiaw. Contatti costanti, anche nella giornata di oggi. C’è ancora una differenza di valutazione: il Milan considera Thiaw un giocatore importante, soprattutto per Allegri. Allegri non vorrebbe che Thiaw lasciasse il Milan, però ovviamente non ci sono calciatori incedibili all’interno della rosa del Milan. Qualora dovesse arrivare un’offerta veramente fuori mercato questa offerta sarebbe valutata. Il Milan lo valuta circa 40 milioni bonus compresi, vedremo se il Newcastle si vorrà spingere a questa proposta: ad oggi c’è ancora distanza su questa valutazione. Il Newcastle sta lavorando attivamente per avvicinarsi a questa valutazione. Vedremo nei prossimi giorni se la trattativa avanzerà. Vi ricordo che Allegri vorrebbe tenere Thiaw".