AS - Milan ad un passo dall'ingaggiare Luis Suarez

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come un fulmine a ciel sereno. Stando a quanto riportato dalla redazione di AS, Luis Suarez sarebbe ad un passo dal firmare con il Milan. Ma non è tutto, perché sul giocatore ci sarebbe anche il Monza. I club, scrivono i colleghi, sono pronti ad offrire un contratto da 4 milioni di euro netti. In più, ci sarebbero alcuni bonus dovuti ai diritti d'immagine.