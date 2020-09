Baiocchini: "Brahim Diaz al Milan in prestito secco, i rossoneri hanno accettato per velocizzare la trattativa"

Intervenuto su Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha spiegato perché il cambio di formula nell'affare fra Milan e Real Madrid per Brahim Diaz: "Sarà prestito semplice e non con diritto di riscatto e controriscatto come si era detto inizialmente perché le trattative si erano un po’ arenate sulla formula con il Real Madrid che non voleva cederlo in prestito con diritto, pur inserendo il controriscatto nella trattativa. E allora sarà un prestito secco. Questo non vuol dire che il giocatore non rimarrà al Milan nel caso dovesse fare bene: come è successo con Rebic il Milan avrà nella prossima estate la possibilità di negoziare il prezzo di Brahim Diaz con il Real Madrid. Per velocizzare la trattativa il Milan ha accettato di prendere il giocatore in prestito”.